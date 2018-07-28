"بيتكوين" تصعد 10% وتتصدر مكاسب العملات الرقمية

على غير العادة، غيرت #بيتكوين اتجاهها الهبوطي وحققت مكاسب أسبوعية قياسية بعدما صعدت بما يقرب من 11 بالمئة رابحة نحو 13.6 مليار دولار بما يقرب من 84 بالمئة من إجمالي المكاسب الأسبوعية المجمعة للعملات الرقمية.

وارتفعت #القيمة_السوقية الإجمالية للعملات الرقمية خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 5.76 بالمئة رابحة نحو 16.2 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 281.9 مليار دولار في نهاية تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 298.1 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، قفزت عملة "بيتكوين" بنسبة 10.58 بالمئة بعدما ارتفعت إلى مستوى 8212 دولارا، مقابل نحو 7426 دولارا، رابحة نحو 786 دولارا.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 10.67 بالمئة رابحة نحو 13.6 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 127.4 مليار دولار إلى مستوى 141 مليار دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 83.95 بالمئة من إجمالي مكاسب العملات الرقمية.

وصعدت عملة #إيثريوم بنسبة 0.86 بالمئة إلى 467 دولارا مقابل نحو 463 دولارا رابحة نحو 4 دولارات.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 46.7 مليار دولار إلى مستوى 47.2 مليار دولار رابحة نحو 0.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1 بالمئة.

واستقرت عملة "ريبل" عند مستوى 0.45 دولار، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 17.9 مليار دولار.

وحققت عملة "أي.أو.إس" مكاسب بلغت بنسبتها 3.58 بالمئة رابحة نحو 0.29 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 8.09 دولار إلى مستوى 8.38 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 4.16 بالمئة رابحة نحو 0.3 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 7.2 مليار دولار إلى نحو 7.5 مليار دولار.

وارتفعت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 4.17 بالمئة بعدما ارتفعت إلى مستوى 823 دولارا مقابل نحو 790 دولارا مضيفة نحو 33 دولارا.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4.41 بالمئة رابحة نحو 0.6 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 13.6 مليار دولار إلى مستوى 14.2 مليار دولار.

وصعدت عملة "ليتكوين" بنسبة 0.72 بالمئة إلى مستوى 84.49 دولار مقابل نحو 83.88 دولار، مضيفة نحو 0.61 دولار. وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 4.8 مليار دولار.