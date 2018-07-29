تقنية جديدة لإنتاج الطاقة بالألواح الشمسية وقطرات المطر

طور فريق من الباحثين الصينيين من جامعة Soochow، ألواحاً شمسية يمكنها إنتاج طاقة، جراء سقوط قطرات المطر عليها.

وانطلق الباحثون من فكرة مضمونها أنه عندما يتم فرك مادتين بعضهما بعضاً، فإن ذلك يولد شحنة كهربائية، كالأحذية على السجادة، وهو ما يعرف بالكهرباء الساكنة. وتعرف هذه التقنية باسم triboelectric nanogenerator، حيث عمل الباحثون على تغطية الألواح الشمسية بمواد خاصة تسمى "البوليمير الشفاف"، والهدف منها التصرف كقطب مشترك بين تقنية البوليمير والخلية الضوئية، لضمان مرور ضوء الشمس.

وعندما تحتك الطبقة بالماء جراء هطول المطر، فإنها تولد طاقة. وبفضل هذه الألواح الهجينة بات من الممكن تحويل طاقة قطرات المطر إلى كهرباء، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

ووجود البوليمير يجعل الألواح الشمسية غير منفذة للماء، ويحمي طبقة السيليكون من المطر، ويقلل من انعكاسات ضوء الشمس وزيادة سطح التلامس مع قطرات المطر. ويبقى الأمر منوطاً بعملية التحسين لجعل الابتكار مربحاً من الناحية التجارية، خاصة أنه يمكن للتقنية الجديدة أيضاً توليد الطاقة من خلال احتكاك الإطارات على الطرق.