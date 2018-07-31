السعودية.. إقرار تشكيل لجنة عليا لشؤون الطاقة

قرر مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة عليا باسم "اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية"، برئاسة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، #محمد_بن_سلمان، لتكون "مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات"، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء السعودية.

وتضم عضوية اللجنة كلا من وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد.