سعر النفط يتراجع لـ74.7 دولار بفعل مخاوف زيادة الإنتاج

انخفضت #أسعار_النفط اليوم الثلاثاء مع اتجاه برنت نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية في عامين وتنامي القلق من حدوث تخمة معروض إثر مسح رويترز الذي أظهر نمو إنتاج أوبك لأعلى مستوى في 2018.

ونزلت العقود الآجلة لخام #برنت تسليم سبتمبر 25 سنتا بما يعادل 0.3%، إلى 74.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بعدما زادت نحو 1%، أمس الاثنين. ويحل أجل عقد سبتمبر اليوم، ونزل عقد أكتوبر الأنشط 0.3%، إلى 75.35 دولار.



وفقد عقد #خام_غرب_تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3%، إلى 69.88 دولار للبرميل بعدما ارتفع أكثر من 2% في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت لتسجيل خسائر حوالي 6% للشهر بأكمله، وهي الأعلى منذ يوليو 2016، بينما يتجه الخام الأميركي لخسارة 5.8%، وهي الأكبر منذ كتوبر 2017.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك زاد 70 ألف برميل يوميا إلى 32.64 مليون برميل يوميا في يوليو، وهو أعلى مستوى هذا العام.