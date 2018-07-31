وزير: أميركا ستصبح مصدراً صافياً للطاقة

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في مقابلة مع تلفزيون "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً صافياً للطاقة في المستقبل القريب، في وقت تحقق قفزات في إنتاج ونقل الغاز الطبيعي المسال.

وقال في مقابلة صباحية قبل حضوره قمة اتحادية لأمن المرافق الإلكتروني: "ها نحن ذا، الدولة رقم واحد في إنتاج النفط والغاز في العالم حالياً. في السنوات القليلة القادمة، ربما في غضون الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً القادمة، سنصبح دولة مصدرة صافية"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، صرح أمس الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال بناء موانئ في أراضي دوله، استعداداً لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في البيت الأبيض: "نجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول بناء ما بين 9 إلى 11 ميناء ستستقبل الغاز السائل من الولايات المتحدة".