العراق يحقق أعلى معدل لصادرات النفط في 2018

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن شهر يوليو سجل أعلى نسبة صادرات وإيرادات من النفط العراقي خلال العام الجاري، وذلك بحسب الإحصاء الأولي الصادر من شركة تسويق النفط العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 109 ملايين و847 ألفاً و268 برميلاً، بإيرادات بلغت سبعة مليارات و597 مليوناً و348 ألف دولار".

وأوضح أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69,163 دولاراً.

وبلغت إيرادات العراق من مبيع النفط خلال الأشهر السبعة الماضية 50 مليار دولار، بحسب إحصاء أعدته "فرانس برس"، استناداً إلى تقارير شركة تسويق المنتجات النفطية "سومو".

وأقرت الحكومة موازنة البلاد في مارس الماضي، التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز عند 11 مليار دولار.

واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط بـ46 دولاراً للبرميل، بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل باليوم.

وقال جبار اللعيبي وزير النفط في تصريح الشهر الماضي، إن معدل سعر البيع لشهر يونيو للعام الحالي، بلغ 69,322 دولار للبرميل، في حين كان معدل البيع ليونيو 2017، 42,067 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أن "ذلك سوف يسهم في التقليل من نسبة العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية لهذا العام".

بدوره، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "المعدل اليومي للصادرات بلغ 3,543 مليون برميل يومياً"، موضحاً أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من ميناءي البصرة والعمية ومنصات التحميل في جنوب البلاد، من قبل شركات عالمية ومن مختلف الجنسيات".

وفي الآونة الأخيرة، شهدت مدينة البصرة، ثاني أكبر مدن العراق، إضافة إلى مدن جنوبية، تظاهرات غاضبة تندد بنقص الخدمات الأساسية والمياه وسوء الإدارة والتدخل الخارجي.

وقتل 14 متظاهراً خلال هذه الاحتجاجات التي طالبت بإجراء إصلاحات في البلاد، حيث يشعر غالبية العراقيين بأنهم محرومون من الموارد النفطية الكبيرة لبلادهم، ويعيشون في ظل نقص كبير في الخدمات وخصوصاً الكهرباء والماء.