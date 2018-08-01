مصدر:إنتاج نفط روسيا يرتفع لـ11.22 مليون برميل في يوليو

قال مصدر مطلع على البيانات الرسمية الأولية اليوم الأربعاء إن إنتاج #روسيا من النفط بلغ 11.22 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.



وبالأطنان، ذكر المصدر أن إنتاج روسيا من #النفط_الخام ومكثفات الغاز ارتفع إلى 47.4 مليون طن في يوليو تموز من 45.28 مليون طن في يونيو حزيران.

وهبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن #المخزونات_الأميركية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت تسليم أكتوبر 30 سنتا، أو 0.4%، إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8% في الجلسة السابقة.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 %، إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو 2%، أمس الثلاثاء.

وهوى برنت أكثر من 6% في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي حوالي 7%، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.