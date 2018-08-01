معلومات الطاقة: زيادة مفاجئة بمخزونات النفط الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع قفزة في الواردات، بينما هبطت مخزونات البنزين، وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 3.8 مليون برميل إلى 408.74 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو، مقابل توقعات محللين لزيادة قدرها 2.8 مليون برميل. ولا تتضمن تلك المخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الذي تستخدمه البلاد في حالات الطوارئ.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن #مخزونات_الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل إلى 22.39 مليون برميل.

وارتفع استهلاك مصافي التكرير من #النفط_الخام 195 ألف برميل يوميا إلى 17.48 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة، بينما زادت معدلات تشغيل المصافي 2.3 نقطة مئوية إلى 96.1%.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل إلى 230.97 مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع لرويترز هبوطا قدره 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات #إدارة_معلومات_الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت ثلاثة ملايين برميل إلى 124.19 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 264 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إلى 6.44 مليون برميل يوميا.