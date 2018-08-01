وزير النفط الكويتي: دول الخليج جاهزة بحال إغلاق "هرمز"

قال #وزير_النفط_الكويتي ، بخيت الرشيدي، ردا على سؤال بخصوص احتمال إغلاق #مضيق_هرمز إن #دول_الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ.

وتوقع الرشيدي الوصول لاتفاق بشأن استيراد #الغاز من العراق قبل نهاية العام.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط والأسواق العالمية، قال وزير النفط الكويتي "نصل لمرحلة مستقرة جدا لأسواق الخام سواء للمنتجين أو المستهلكين".

وأوضح الرشيدي أن إنتاج الكويت الحالي من الخام 2.8 مليون برميل، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير.

وأوضح الرشيدي "لم يُطلب منا زيادة الإنتاج لتعويض فاقد إمدادات #النفط_الإيراني".

وأشار إلى أن بلاده سترسل إلى العراق 4 محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون إمبراطوري يوميا.

وزير كويتي: لم يُطلب منا تعويض الفاقد الإيراني

من جهة أخرى، قال الرشيدي، إن بلاده لم يُطلب منها زيادة إنتاج الخام لتعويض فاقد إمدادات النفط الإيراني الناجم عن العقوبات الأميركية على طهران.

وأبلغ الوزير أن ما يهم الكويت هو استقرار أسواق الخام، موضحا أن بلاده لديها القدرة على توفير كميات النفط التي تحتاجها السوق.

وذكر الرشيدي أن القدرة الإنتاجية للكويت، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تبلغ حاليا 3.1 مليون برميل من الخام يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي 2.8 مليون برميل يوميا.