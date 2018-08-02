ارتفاع إنتاج السعودية لـ10.65 مليون برميل في يونيو

أظهر مسح لوكالة بلومبرغ أن إنتاج دول منظمة #أوبك ارتفع الشهر الماضي، بدعم من زيادة #السعودية لإنتاجها إلى مستويات قريبة من المعدلات القياسية، المحققة في عام 2016.

حيث رفعت السعودية حجم إنتاجها بـ230 ألف برميل يوميا إلى 10 ملايين و650 ألف برميل يوميا.

وبحسب نتائج المسح، هذا المستوى من الإنتاج يقل بقليل عن حجم الإنتاج المستهدف من السعودية عند 10.8 مليون برميل يوميا .

ومع ارتفاع حجم إنتاج السعودية، إضافة إلى نيجيريا والعراق، يرتفع بذلك إجمالي إنتاج دول أوبك بـ300 ألف برميل يوميا، إلى 32.6 مليون برميل يوميا.. ما يعوّض عن انخفاض الإنتاج في كل من فنزويلا ، وليبيا و #إيران .