ارتفاع إنتاج روسيا النفطي 150 ألف برميل في يوليو

أظهرت بيانات وزارة #الطاقة الروسية، اليوم الخميس، أن إنتاج #روسيا اليومي من النفط ارتفع 150 ألف برميل يومياً في يوليو عن الشهر السابق، ليتجاوز بذلك الكمية التي تعهدت روسيا بزيادتها بعد اجتماع منتجي النفط العالميين في فيينا في يونيو حزيران.



وبموجب اتفاق مبدئي بين أوبك ومنتجين مستقلين وافقت موسكو على خفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا من مستوى 11.247 مليون برميل يوميا المسجل في أكتوبر 2016.



وبعدما ارتفعت #أسعار_النفط إثر تطبيق تخفيضات الإنتاج، قررت #أوبك والمنتجون المستقلون في 22 يونيو في فيينا زيادة الإنتاج مليون برميل يوميا، تبلغ حصة روسيا فيها 200 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يوليو.



وكشفت بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع إلى 47.429 مليون طن في يوليو تموز، مقارنة مع 45.276 مليون في يونيو.



ويعادل هذا 11.21 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 11.06 مليون برميل يوميا في يونيو.



وبهذا تصل الزيادة في إنتاج روسيا إلى 263 ألف برميل يوميا، مقارنة مع التخفيضات المتفق عليها قبل عامين.



وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء إن زيادة موسكو للإنتاج يهدف إلى "الحفاظ على استقرار سوق النفط (العالمية) في إطار التحركات المشتركة للدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء".



وصرح نوفاك الأسبوع الماضي أن روسيا تعتزم زيادة الإنتاج ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا، وأن أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة السعودية وروسيا سيجتمعون مجدداً في سبتمبر لمناقشة الاتفاق الراهن.



وقالت وزارة الطاقة إن إنتاج الغاز الروسي في يوليو بلغ 53.92 مليار متر مكعب أو 1.74 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 53.57 مليار متر مكعب في يونيو.

وقالت شركة جازبروم في سياق منفصل يوم الأربعاء إن إنتاجها من الغاز في الشهر الماضي بلغ 36 مليار متر مكعب.