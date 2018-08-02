النفط يتماسك ويستأنف موجة "الصعود" بعد خسائر ليومين

زادت #أسعار_النفط اليوم الخميس، لتتماسك بعد خسائر تكبدتها في اليومين الأخيرين جراء زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وتجدد المخاوف بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 72.55 دولار للبرميل بعدما انخفضت 2.5 % أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات أو 0.1 % إلى 67.72 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.6 % في الجلسة السابقة.

وتتأثر أسعار النفط بالتوترات الجارية بشأن #التجارة_العالمية، وينتاب الأسواق القلق إزاء أي تباطؤ للنمو في أنحاء العالم.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لتصعيد الضغوط على الصين للحصول على تنازلات تجارية عبر اقتراح فرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت الصين إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات أخرى على صعيد التجارة.

وانخفضت أسعار خام برنت ما يزيد على 6% في يونيوLحزيران وهبط الخام الأميركي نحو 7% ، في أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو تموز 2016.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن #مخزونات_النفط_الخام الأميركية زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع الواردات. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات الأميركية 2.8 مليون برميل.

لكن تقرير إدارة معلومات الطاقة لم يخل من عناصر تتدفع للمراهنة على ارتفاع الأسعار. فقد انخفضت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل في حين هبطت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات الإدارة.