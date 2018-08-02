مصر: رسم استخدام شبكة الغاز 38 سنتا للمليون وحدة

حددت #مصر رسوم استخدام مشتري الغاز لـ #الشبكة_القومية_للغازات في البلاد عند 38 سنتا أميركيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.

يسمح ذلك لطرف ثالث بالدخول على الشبكة مما يوسع نطاق خيارات شراء الغاز أمام شتى الجهات المستهلكة.



وقال جهاز تنظيم أنشطة #سوق_الغاز على موقعه الإلكتروني إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوى الدولة.

وأوضح مصدر بالجهاز طلب عدم نشر اسمه أنه يمكن دفع الرسوم بالجنيه المصري "على أساس سعر الصرف في البنك المركزي".

وكانت مصر أصدرت في فبراير اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. وأقر البرلمان العام الماضي قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.



يأتي ذلك في إطار مساعي مصر أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات غاز كبيرة من المتوقع أن تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي بنهاية 2018.