النفط مستقر لكن زيادة الإمدادات تضغط على السوق

استقرت #أسعار_النفط اليوم الجمعة مدعومة بتكوين متعاملين لمراكز تحوط جديدة في سوق العقود الآجلة توقعا لانخفاض المخزونات الأميركية، لكن آفاق زيادة #الإمدادات_العالمية تمنع الخام من الارتفاع.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.87 دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت خمسة سنتات إلى 73.40 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وارتفع إجمالي مخزونات النفط الخام الأميركية فعليا 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 408.74 مليون برميل وفقا لبيانات من إدارة معلومات #الطاقة_الأميركية، على الرغم من أن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.3 مليون برميل وفق ما أظهرته بيانات الإدارة.

وقال بنك إيه.إن.زد اليوم في مذكرة إن انخفاض المخزونات في كاشينج كان دافعا لزيادة أسعار النفط "في ظل مؤشرات على أن الزيادة (الإجمالية) في المخزونات الأسبوع الماضي لن تستمر طويلا جدا".

وحتى مع الزيادة المسجلة الأسبوع الماضي، فإن إجمالي #مخزونات_الخام_الأميركية يقل عن متوسط خمس سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.

وزاد إنتاج روسيا النفطي 150 ألف برميل يوميا في يوليو تموز من مستواه قبل شهر إلى 11.21 مليون برميل يوميا وفقا لما أظهرته بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس الخميس.

وزاد إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في الآونة الأخيرة إلى نحو 11 مليون برميل يوميا، والإنتاج الأميركي أيضا حول ذلك المستوى.