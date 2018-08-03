يونيبك الصينية تعلق واردات نفط أميركية وسط نزاع تجاري

قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن #يونيبك_الصينية، ذراع تجارة النفط التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة سينوبك، علقت واردات #النفط الخام من الولايات المتحدة بسبب نزاع تجاري متصاعد بين واشنطن وبكين.

وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.

ومن غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف المؤقت، لكن أحد المصادر قال إن يونيبك ليس لديها أي حجوزات جديدة للخام الأميركي حتى أكتوبر/تشرين الأول على الأقل.

ولم ترد يونيبك وسينوبك، وهما أكبر شركة #تكرير_نفط وأكبر مشتر للنفط الأميركي في آسيا، على طلبات للتعليق.

وأبطأ مشترو النفط الصينيون بالفعل مشترياتهم من #الخام_الأميركي لتجنب #رسوم_جمركية تهدد بكين بفرضها على الواردات في ظل تصاعد نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووضعت بكين منتجات الطاقة الأميركية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة، على قوائم سلع ستفرض عليها #ضريبة واردات نسبتها 25% ردا على تحركات مماثلة من واشنطن. ولم تفصح بكين عن موعد فرض تلك الرسوم.

وكانت يونيبك قالت في وقت سابق من العام الحالي إنها تتوقع المتاجرة فيما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام بما يزيد بنحو ثلاثة أمثال عن حجم تجارتها من الخام الأميركي في العام الماضي.