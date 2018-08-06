النفط يتماسك بعد تراجع إنتاج السعودية وعقوبات إيران

تماسكت أسعار #النفط اليوم الاثنين، بعد أن سجل إنتاج الخام السعودي تراجعاً مفاجئاً في يوليو، في حين يبدو أن أنشطة الحفر الصخرية الأميركية قد استقرت.

كما تترقب الأسواق إعلاناً من واشنطن في وقت لاحق اليوم الاثنين، بخصوص إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران، وهي من كبار مصدري النفط.

وجرى تداول عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت عند 73.23 دولار للبرميل عند الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين، بارتفاع سنتين عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً أو 0.2% إلى 68.64 دولار للبرميل.

وقلصت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات في الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، في حين تباطأ معدل النمو خلال الشهرين الأخيرين.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن عدد الحفارات انخفض بواقع اثنين في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس، لينزل العدد الإجمالي إلى 859 حفاراً.

وخارج الولايات المتحدة، ضخت المملكة العربية #السعودية أكبر مصدر للنفط 10.29 مليون برميل يومياً من الخام في يوليو، بحسب ما ذكره مصدران من "أوبك" يوم الجمعة، بانخفاض نحو 200 ألف برميل عن الشهر السابق.