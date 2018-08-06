مصر ترفع إنتاج حقل "ظهر" لملياري قدم يومياً في سبتمبر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في #مصر، أنه من المقرر رفع إنتاج الغاز من حقل ظهر إلى نحو 1.750 مليار قدم مكعبة غاز يومياً قبل نهاية الشهر الحالي.

وأشار وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إلى أن الإنتاج سوف يستمر في الارتفاع ليسجل خلال شهر سبتمبر المقبل نحو ملياري قدم مكعبة يومياً.

وأوضح خلال تفقده سير العمل في مشروع #حقل_ظهر، أن الشركات الوطنية المنفذة للمشروع تنفذ حالياً تجارب تشغيل وحدتين جديدتين بمحطة معالجة الغاز وتقترب من إنهاء الأعمال البحرية لضخ الإنتاج الجديد من الغاز من الآبار الواقعة بالمياه العميقة عبر خط أنابيب بقطر 30 بوصة، وجارٍ اختباره قبل التشغيل الفعلي.

وأكد الوزير المصري أهمية الإسراع في تنفيذ مراحل هذا المشروع القومي العملاق وكافة مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى المكتشفة بما يساهم في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى قبل نهاية العام الحالي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال باعتباره واحداً من أهم الأولويات الاقتصادية لوزارة البترول في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن شركات البترول الوطنية التي تساهم في تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر قد ضاعفت من جهودها لاستكمال المراحل التالية بمعدلات عمل سريعة وبرامج زمنية مضغوطة، لافتاً إلى أن الشهور الأخيرة شهدت نجاح هذه الشركات في تنفيذ مراحل جديدة من الإنتاج في توقيتات زمنية قياسية استناداً إلى الخبرات التي اكتسبتها في تنفيذ مرحلة الإنتاج المبكر من المشروع.

وأكد الملا أن إنجاز هذا المشروع العملاق بواسطة كوادر بترولية مصرية وتحقيق إنجازات زمنية غير مسبوقة في التنفيذ يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها وخطط عملها بكفاءة عالية.

وأضاف أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي لإعطاء دفعات لإنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة في توقيتاتها المحددة من خلال متابعة معدلات تنفيذ برامج العمل وسرعة اتخاذ الإجراءات وتذليل كافة التحديات والتنسيق مع الشركاء الأجانب بما يدعم خطة الوزارة الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تحقيق فائض في إنتاج الغاز وكميات إضافية لتوجيهها لصناعات القيمة المضافة وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات والوفاء بالالتزامات التصديرية.