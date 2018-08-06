واشنطن: نريد من الدول كافة وقف شراء نفط إيران

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية في مؤتمر صحافي، إن #الولايات_المتحدة تريد من أكبر عدد ممكن من الدول وقف وارداتها من النفط الإيراني تماما.



وجاء رد المسؤول جازماً عندما سئل إن كانت الولايات المتحدة ستقدم أي إعفاءات للدول كي تواصل #شراء_النفط_الإيراني ، فقال: "سياستنا هي حمل أكبر عدد ممكن من الدول على التوقف تماما بأسرع ما يمكن".

وتابع: "سنعمل مع كل دولة على أساس حالة بحالة، لكن هدفنا هو تقليص حجم الإيرادات والعملة الصعبة المتجة إلى إيران".

وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية، قد أفادوا أن #واشنطن شكلت جبهة من 20 دولة لإنجاح العقوبات على إيران، مؤكدين أن العقوبات ستطبق على طهران بدقة.

ونوه المسؤولون بأن العقوبات المقررة هي ذاتها التي تم تعليقها من قبل بموجب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

وذكر المسؤولون أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعاود فرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران هذا الأسبوع، وتتوقع أن يكون لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني.

وستستهدف العقوبات المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات.