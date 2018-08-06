وزير النفط العراقي: أسعار النفط تقترب من الاستقرار

قال #وزير_النفط_العراقي جبار اللعيبي إن أسعار الخام تتجه نحو الاستقرار.

وذكر اللعيبي أن العراق يخطط لزيادة إنتاج #النفط إلى أكثر من 7.5 مليون برميل يوميا خلال 2023 و2024، تخصص منها 6 ملايين برميل يوميا للتصدير، و1.5 مليون برميل يوميا للاستهلاك المحلي، بحسب ما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية اليوم الاثنين.



وفي يومي 22 و23 يونيو/حزيران، اتفقت #أوبك وروسيا ومنتجون آخرون على زيادة الإنتاج من يوليو/تموز بالعودة إلى الامتثال بنسبة 100% بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقا، بعد شهور انخفض فيها إنتاج دول أوبك ومن بينها فنزويلا عن المستويات المطلوبة.

وقال اللعيبي إن الطاقة التكريرية للبلاد تبلغ حاليا نحو 670 ألف برميل يوميا، مع وصول الاستهلاك المحلي إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

ونقلت صحيفة الصباح عن اللعيبي قوله "نسد النقص الحاصل باستيراد الوقود، وهذا يكلفنا أكثر من ملياري دولار سنويا".

وأشار اللعيبي إلى أن وزارة النفط تخطط لاستئناف العمليات جزئيا في مصفاة بيجي، كبرى مصافي البلاد، بطاقة إنتاجية 70 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن فرق وزارة النفط تجري إصلاحات في مصفاة بيجي بهدف استئناف العمليات قريبا في مصفاة فرعية ثانية لإضافة طاقة إنتاجية أخرى قدرها 70 ألف برميل يوميا.

وتابع أن أعمال الصيانة والإصلاح في بيجي كلفت العراق نحو 500 مليون دولار حتى الآن.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على بيجي من تنظيم داعش في عام 2015، لكن أضرارا جسيمة لحقت بالمنطقة خلال الصراع. وتعتمد البلاد حاليا على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة في الجنوب.