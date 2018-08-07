مع بدء فرض العقوبات على إيران.. النفط يصعد لـ74 دولارا

ارتفعت #أسعار_النفط اليوم الثلاثاء مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على #إيران، مما يقلص المعروض في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج #برنت في العقود الآجلة 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.21 دولار للبرميل.

ودخلت #العقوبات_الأميركية على إيران ، التي صدرت نحو 3 ملايين برميل يوميا من الخام في يوليو تموز، حيز التطبيق رسميا في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء.



وتعارض كثير من الدول، ومن بينها حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بجانب الصين والهند، العقوبات لكن الحكومة الأميركية قالت إنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيراني.



وقال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إن هناك معروضا كافيا في أسواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشار إلى أن "العقوبات على إيران ستخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من الأسواق يوميا".



وأضاف أن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تُذكر لمواجهة أي حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.