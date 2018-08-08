النفط يتراجع لـ74.5 دولار بفعل انخفاض واردات الصين

تراجعت #أسعار_النفط اليوم الأربعاء بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد ضعيفة نسبيا بالرغم من أن السوق لا تزال تحظى بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية وفرض عقوبات على إيران.

وفي الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج #برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 15 سنتا أو 0.2 %، إلى 74.50 دولار للبرميل.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين إلى 69.15 دولار للبرميل.



وارتفعت واردات الصين من النفط الخام قليلا في يوليو بعدما تراجعت في الشهرين السابقين لكنها لا تزال من أدنى المستويات منذ بداية العام الحالي بفعل تراجع الطلب من المصافي المستقلة.



غير أن الأسواق لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران أمس الثلاثاء تستهدف مبدئيا مشتريات إيران من الدولار الأميركي، المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات.



واعتبارا من نوفمبر ستستهدف واشنطن أيضا قطاع #النفط_الإيراني.



وبعيدا عن العقوبات، تركز سوق النفط أيضا على السوق الأميركية حيث أعلن معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس إلى 407.2 مليون برميل.