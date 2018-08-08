تركيا: سنواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران

قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، اليوم الأربعاء، إن #تركيا ستواصل شراء الغاز الطبيعي من #إيران تماشياً مع اتفاق توريد طويل الأمد.



وفي مقابلة بثتها قناة خبر، قال دونميز إن عقد التوريد الطويل الأجل مع إيران ينص على كمية قدرها 9.5 مليار متر مكعب، ويسري حتى عام 2026.

إلى ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بوقف التعامل التجاري مع أي جهة تتعامل مع #إيران بعد العقوبات.

وأضاف ترمب "في نوفمبر المقبل سنفرض الدفعة الثانية من العقوبات على إيران".

وأكد أن العقوبات التي تم فرضها على إيران هي الأشد قسوة على الإطلاق.

وبدأت الجولة الأولى من #العقوبات_الأميركية ضد إيران، صباح الثلاثاء، بحظر شراء #الدولار_الأميركي على الحكومة الإيرانية، وحظر تجارة #الذهب والمعادن الثمينة، وحظر النقل المباشر أو غير المباشر للغرافيت، وحظر شراء المواد الخام أو المعادن مثل الألمنيوم والحديد والفحم، وكذلك البرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية والعقوبات المتعلقة بصناعة #السيارات في إيران.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستعيد فرض #عقوبات_اقتصادية على إيران كانت قد رفعت بموجب اتفاق نووي في عام 2015 مما زاد الضغوط على طهران.

وتأتي العقوبات نتيجة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو/أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يسعى للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف الضغط على الاقتصاد المهتز.