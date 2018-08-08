"معلومات الطاقة" تتوقع تباطؤ نمو النفط الأميركي

أفاد تقدير شهري للحكومة الأميركية أن من المتوقع أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة من #النفط الخام في 2018 بمعدل أبطأ من التكهنات السابقة.



وقال تقرير إدارة معلومات #الطاقة_الأميركية إن إنتاج الخام سيرتفع 1.31 مليون برميل يوميا إلى 10.68 مليون برميل يوميا في 2018 انخفاضاً من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة الإنتاج 1.44 مليون برميل يوميا إلى 10.79 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير نشرته يوم أمس الثلاثاء أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 81.10 مليار قدم مكعبة يوميا في 2018 من 73.57 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017.



وأحدث توقع لإنتاج 2018 أقل من توقعات الإدارة الصادرة في يوليو تموز، والبالغة 81.34 مليار قدم مكعبة يوميا لكنها تظل أعلى بكثير من مستوى الإنتاج القياسي الحالي البالغ 74.15 مليار قدم مكعبة يوميا في المتوسط، والذي تحقق في 2015.



وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن يرتفع استهلاك الغاز في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 79.57 مليار قدم مكعبة يوميا في 2018 من 74.22 مليار قدم كعبة يوميا في 2017.



وتوقع أغسطس آب ذاك أقل من توقعات الإدارة في تقرير يوليو تموز البالغة 79.65 مليار قدم مكعبة يوميا للعام، لكنها تظل أعلى بكثير من مستوى الاستهلاك القياسي الحالي البالغ 75.10 مليار قدم مكعبة يوميا، والذي تحقق في المتوسط في 2016.