تعديل اتفاقيات تبادل بيع وشراء الغاز بين مصر والأردن

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في #مصر، توقيع عدة اتفاقيات تعديل على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعي في مصر و #الأردن ، والتي تنظم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.

وعقد الوزير المصري طارق الملا، جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة #الغاز_الطبيعي بين البلدين، فضلاً عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية استناداً لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة في استخدامات الغاز الطبيعي.

وأكد "الملا" أهمية العلاقات المشتركة وضرورة تعزيز التعاون الثنائي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن #قطاع_البترول_المصري يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر، وزيادة استثماراتها، وأن دخول شركات الغاز المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلاً هاماً للتوسع في أنشطتها.

وأكدت الوزيرة الأردنية أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم العلاقات الاقتصادية، خاصة أن الطاقة هي عَصب التنمية وأن هناك تفاهما وتنسيقا كاملا لإنجاز مشروعات الغاز الجاري تنفيذها.

وخلال اللقاء استعراض رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية المصرية، المهندس فؤاد رشاد، موقف تقدم الأعمال بمشروعات الغاز الطبيعي في الأردن، والدراسات التي تم إعدادها لتزويد المدن الصناعية ومدينتي عمان والعقبة بالغاز الطبيعي عن طريق تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي داخل المدن وتوصيل الغاز للمنازل والقطاع التجاري.

وأشار إلى أن الشركة تستعين بخبرات شركات قطاع البترول المصري مثل شركات بتروجت وانبى وجاسكو و #غاز _صر في إنجاز وتنفيذ هذه المشروعات.