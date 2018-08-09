مخاوف الإمدادات تصعد بالنفط مع تجدد العقوبات على إيران

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الخميس، وسط مخاوف بخصوص إمدادات الخام الإيرانية، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران، مما أوقف الخسائر التي سجلتها الأسعار أمس الأربعاء، في مواجهة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 20 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 72.48 دولار للبرميل، بعد انخفاضها ما يزيد عن 3% أمس الأربعاء.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عشرة سنتات أو ما يعادل 0.2% لتصل إلى 67.04 دولار للبرميل، بعدما انخفضت 3.22% في الجلسة السابقة.

وأعادت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض عقوبات على بعض القطاعات في #إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك.

ولن تستهدف العقوبات الجديدة النفط الإيراني على نحو مباشر حتى نوفمبر المقبل، على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قال إنه يريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن استيراد #النفط_الإيراني.

وفرضت الصين رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات أخرى بقيمة 16 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما يلحق الضرر بتجارة سلع تشمل الوقود ومنتجات الصلب والسيارات والمعدات الطبية.

وتسببت #الحرب_التجارية الدائرة في اضطراب بالأسواق العالمية، ويخشى المستثمرون أن يؤدي أي تباطؤ في أكبر اقتصادين في العالم إلى تقلص الطلب على السلع الأولية.

وفي مؤشر آخر على أن مكاسب الأسعار ربما تكون محدودة، خفض العراق سعر البيع الرسمي لشحنات خام البصرة الخفيف لشهر سبتمبر لعملائه الآسيويين اليوم الخميس.