النفط يستقر وسط عقوبات إيران وإثر الحرب التجارية

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، حيث عادت المخاوف من نزاع تجاري عالمي قد يكبح #النمو_الاقتصادي والطلب على الوقود إثر العقوبات الأميركية على إيران التي من المنتظر أن تؤدي إلى شح في المعروض.



وكان خام القياس العالمي #برنت مرتفعا 20 سنتا عند 72.27 دولار للبرميل. وزاد الخام الأميركي عشرة سنتات إلى 66.91 دولار للبرميل.



وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "المعنويات محاصرة بين المخاوف من أن نزاعا تجاريا أميركيا صينيا سيضر بالطلب على النفط ونقص وشيك في المعروض الإيراني".



وتلقي #النزاعات_التجارية المتصاعدة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي وتدفع الدولار، عملة تداول النفط عالميا، للصعود مما يرفع تكلفة الخام للمستهلكين مستخدمي العملات الأخرى.



وتشهد اقتصادات ناشئة رئيسية مثل الصين والهند وتركيا تراجعا حاداً في عملاتها.



وقال هاري شيلينجوريان مدير استراتيجية النفط لدى بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي في لندن خلال منتدى النفط العالمي الذي تنظمه رويترز "النفط، شأنه شأن السلع الأولية الأخرى، يتجاوب مع قوة الدولار".



ويتجه برنت للانخفاض نحو 2% على مدار الأسبوع في حين يبدو الخام الأميركي الخفيف بصدد خسارة حوالي 3%.