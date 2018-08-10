"سولونا" تبني مزرعة رياح 900 ميجاوات في المغرب

قال جون بيليزير الرئيس التنفيذي لشركة سولونا العاملة في تكنولوجيا سلسلة الكتل إن الشرك تعتزم بناء مزرعة رياح قدرة 900 ميجاوات لتغذية مركز حوسبة في الداخلة بالصحراء الغربية الخاضعة للإدارة المغربية.



وأبلغ بيليزير رويترز أن العمل في المرحلة الأولى سيبدأ في 2019 وينتهي في غضون عام من ذلك مع إمكانية ربط الموقع بالشبكة الوطنية.



وقالت سولونا للحكومة المغربية إنها تتوقع الانتهاء من الموقع خلال خمس سنوات بتكلفة بين 1.4 و2.5 مليار دولار. تستثمر الشركة 100 مليون دولار في مرحلة أولية تأمل أن تولد 36 ميجاوات.



وتعتبر سلسلة الكتل تكنولوجيا سجل معاملات رقمي تعالجه أجهزة الكمبيوتر لاكتساب - أو "استخراج" - عملة بتكوين الرقمية.



ويتطلب ذلك طاقة حوسبية هائلة والكثير من الكهرباء ويجري معظم الأحيان باستخدام أجهزة ضخمة في مستودعات بحجم مخادع الطائرات بمناطق ذات مناخ بارد في أيسلندا وكندا وشمال الصين وروسيا حيث تقل تكلفة التخلص من الحرارة المتولدة عن ذلك.



وقدرت منصة ديجيكونوميست لتحليلات العملات المشفرة في يونيو أن تعدين البتكوين يستهلك حوالي 71 تيراوات ساعة سنويا بما يقرب من عشرة بالمئة من استهلاك الصين السنوي من الطاقة.



وقال بيليزير إن سولونا مدعومة من مجموعة بروكستون للاستثمار المباشر ومن المرجح أن تسعى لجمع تمويل خاص واستقطاب مستثمرين كبار من المؤسسات.



ويقام المشروع على مساحة 37 ألف فدان في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطا للرياح، مما سيمكن الشركة من امتلاك مصادر طاقة مستدامة إلى جانب منشأة حوسبة لسلسلة الكتل بحجم مرفق كامل.



وقال بيليزير إن الشركة لن تقوم بمعاملات العملات المشفرة في المغرب حيث تحذر السلطات المالية من استخدام هذه العملات.



وقال إن مركز الكمبيوتر سيوفر الطاقة الحوسبية لشبكات سلسلة الكتل لصالح كيانات أجنبية في مقابل العملة الصعبة.



ويستقطب المغرب استثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار هدف لتوليد 52% من الكهرباء من المصادر المتجددة.