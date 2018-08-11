النفط يقفز 1% مع اقتراب عقوبات صارمة ضد إيران

صعدت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة بفعل توقعات بأن عقوبات أميركية على إيران من المنتظر أن تقلل الإمدادات، لكن عقود الخام أنهت الأسبوع على خسارة مع قلق المستثمرين من أن نزاعات تجارية عالمية قد تبطئ النمو الاقتصادي وتلحق ضررا بالطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.03 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.96 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.23 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.63 دولار للبرميل.

وأدت موجة مبيعات في جلسة الأربعاء إلى أن ينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة مع انخفاض برنت 0.5 بالمئة والخام الأميركي 1.2 بالمئة.