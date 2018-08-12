5 سنوات من الإصلاح تقلص دعم الطاقة 50% عربياً

تراجع دعم الطاقة في الدول العربية بما يفوق 50% بنهاية عام 2017، إلى 98 مليار دولار، مقابل 201 مليار دولار في عام 2013، أي بما يوازي 103 مليارات دولار خلال 5 سنوات، بحسب تقرير أصدره صندوق النقد العربي.

وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان "سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية" إلى أن جهود إصلاح منظومة الدعم التي اتخذت من قبل الدول العربية في الآونة الأخيرة أدت إلى انخفاض نسبي في حجم الدعم الحكومي بشقيه النقدي وغير النقدي مقارنة بفترات ماضية، وتجلى هذا الانخفاض بشكل واضح في حجم دعم الطاقة الذي انخفض بشكل ملحوظ من حوالي 201 مليار دولار في عام 2013 إلى 117 مليار دولار في عام 2015، ليصل إلى ما يقارب 98 مليار دولار بنهاية العام 2017، بما نسبته حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنهاية العام الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وعزا التقرير هذا التراجع من جهة إلى اتجاه عدد من الدول المصدرة للنفط إلى مراجعة دعم المنتجات النفطية، ومن جهة ثانية إلى تدني أسعار النفط واستقرارها عند مستويات منخفضة نسبياً.

وتابع التقرير: "شهد حجم الدعم النقدي المباشر انخفاضاً نسبياً على خلفية الاستمرار في سياسات الإصلاح المتمثلة في ضبط وترشيد الدعم النقدي، بما في ذلك الإجراءات والتدابير المتعلقة بضبط دعم الغذاء، وإعادة هيكلة الدعم الموجهة لبعض الجهات والهيئات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى الانخفاض النسبي في أسعار السلع الغذائية وانخفاض أسعار النفط، والذي يؤثر على عدد من بنود الدعم النقدي المباشر، خصوصاً الدعم الموجه للمؤسسات العامة".