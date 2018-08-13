بعد إلغاء الاتفاق.. إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم قريبا

تتسلم إيران قريباً دفعة ثانية من #اليورانيوم_المخصب بنسبة 20%، الذي تم الإبقاء عليه في روسيا بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتعتزم استخدامه في المفاعل النووي بالعاصمة طهران، حسب ما أفاد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي السبت.

وكانت #إيران قد أعلنت في إبريل (نيسان) الماضي أنه في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فإنها ستكون مستعدة فنياً لاستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن كمالوندي قوله: "حينما وقعنا الاتفاق النووي، أوقفنا إنتاج الوقود المخصب بنسبة 20%، وأودعنا الوقود الزائد في روسيا على 10 دفعات. تلقينا الدفعة الأولى قبل نحو 7 أشهر، والدفعة الثانية توشك أن تنقل إلى إيران".

وتابع المتحدث: "من الممكن استخدام كل من هذه الدفعات لمدة عام واحد، وفضلاً عن ذلك لدينا وقود مخصب بنسبة 20 في المائة لمفاعل طهران لمدة من 7 إلى 8 سنوات على الأقل"، بحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار كمالوندي إلى أن طهران اتفقت على وقف إنتاج اليورانيوم بشرط الحصول على الوقود من الخارج.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب انسحاب بلاده من #الاتفاق_النووي_الإيراني، ومن ثم إعادة فرض العقوبات الموقعة على طهران بسبب برنامجها النووي.