الإحصاء: إنتاج الصين من النفط الخام يهبط 2.6% في يوليو

أظهرت بيانات صادرة من مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الثلاثاء، أن #إنتاج_الصين من #النفط الخام تراجع 2.6%، على أساس سنوي في يوليو إلى 15.85 مليون طن.

وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 109.95 مليون طن، بانخفاض 2.1% على أساس سنوي.

وارتفع معدل استهلاك البلاد للنفط الخام 11.6% في يوليو/تموز مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام ليصل إلى 50.75 مليون طن، في حين بلغ إجمالي الاستهلاك منذ بداية العام 350.57 مليون طن بزيادة 9.2%، على أساس سنوي.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي 10.5 % في يوليو مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 13 مليار متر مكعب. وارتفع الإنتاج منذ بداية العام 5.5%، إلى 90.5 مليار متر مكعب.