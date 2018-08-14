النفط يصعد بدعم من عقوبات إيران وتراجع الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد تقرير صادر عن أوبك أكد أن السعودية، أكبر مصدر للخام في المنظمة، خفضت الإنتاج لتفادي تخمة في المعروض تلوح في الأفق، لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي كبحت الأسواق.

وصعدت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 73.2 دولار للبرميل بزيادة 0.57% مقارنة مع الإغلاق السابق. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.56% إلى 67.7 دولار للبرميل.

وفي يوليو تموز، أبلغت السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها خفضت الإنتاج 200 ألف برميل يوميا إلى 10.288 مليون برميل يوميا.

ويأتي الخفض في ظل تراجع متوقع لصادرات إيران فور إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع البترول الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

وأكد تقرير أوبك الشهري والذي يستخدم بيانات من مصادر ثانوية، الخفض السعودي الذي قال تجار إنه دفع الخام للتحرك صعودا في المعاملات المبكرة يوم الثلاثاء.

وقال تقرير أوبك إن من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط 1.43 مليون برميل يوميا في 2019 انخفاضا من 1.64 مليون برميل يوميا في 2018.

وقالت أوبك إن تباطؤ الطلب سيأتي في ظل الانخفاض المحتمل للنمو الاقتصادي نتيجة للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واضطراب الأسواق الناشئة.