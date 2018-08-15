الجزائر: اتفاقان لتوريد الغاز لإسبانيا وإيني الإيطالية

قال عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية #سوناطراك اليوم الأربعاء إن #الجزائر وقعت اتفاقا مدته 9 سنوات لإمداد إسبانيا بتسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.



وأضاف ولد قدور أن الجزائر وقعت أيضا اتفاقا لإمداد #إيني الإيطالية بثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، دون أن يفصح عن الإطار الزمني للاتفاق.



وفي سياق متصل قال مسؤول كبير لدى سوناطراك إن الشركة تجري محادثات مع شل بشأن تطوير مشاريع مشتركة في الجزائر.



وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن المحادثات تأتي في إطار مسعى سوناطراك للعثور على شركاء جدد لتعزيز الإنتاج في الجزائر، وتطلعها لتكوين احتياطيات في الخارج.