النفط يتراجع بفعل ضعف آفاق الاقتصاد ومخزونات أميركا

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفعل ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية، وتقرير أشار إلى زيادة مخزونات الخام الأميركية، بالرغم من أن العقوبات الأميركية على طهران تنذر بتقليص إمدادات الخام الإيرانية.

وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت انخفاضاً قدره 50 سنتاً لتصل إلى 71.96 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 55 سنتاً إلى 66.49 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأميركية زادت 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أغسطس إلى 410.8 مليون برميل.

وذكر المعهد أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.6 مليون برميل.

ويساور القلق المستثمرين بشأن متانة الاقتصاد العالمي، في وقت يشهد تصاعداً في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من كبار شركائها التجاريين.

كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الأميركية على طهران، التي يقول محللون إنها قد تؤدي لإخراج ما يصل إلى مليون برميل يومياً من الخام الإيراني من الأسواق بحلول العام المقبل.