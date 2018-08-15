مخزونات النفط الأميركية ترتفع 3.7 مليون برميل في أسبوع

قال معهد البترول الأميركي إن #مخزونات_الخام_الأميركية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما تقلصت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.



وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس آب إلى 410.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.



وقال معهد البترول إن #مخزونات _النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن #معدل_استهلاك_المصافي ارتفع بمقدار 199 ألف برميل يوميا.



وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 1.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بتراجع قدره 583 ألف برميل.



وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 1.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 964 ألف برميل وفقاً لما أظهرته البيانات.



وزادت واردات النفط الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 823 ألف برميل يوميا إلى 8.9 مليون برميل يوميا.