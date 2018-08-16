النفط يرتفع بفعل محادثات تجارة صينية أميركية مرتقبة

عوضت #أسواق_النفط اليوم الخميس بعض خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت بكين إنها سترسل وفدا إلى واشنطن لمحاولة حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي يثير قلق الأسواق العالمية.

لكن الرهان في السوق مازال على انخفاض الأسعار في ظل النزاع والمخاوف من تباطؤ #اقتصادي في الأسواق الناشئة.

وفي الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.11 دولار للبرميل، مرتفعة 0.35% بما يعادل 0.5% عن إغلاقها السابق.

وزادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2% إلى 65.17 دولار للبرميل، حيث كبحها بعض الشيء ارتفاع مستويات إنتاج الخام الأميركي والمخزونات.

وفقد كلا الخامين القياسيين أكثر من 2% في تداولات اليوم السابق.

وقال المتعاملون إن الأسواق مرتفعة اليوم بفضل أنباء أن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة سيعقد محادثات مع ممثلين أميركيين بقيادة وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في وقت لاحق من أغسطس/آب.