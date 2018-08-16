فوجي أويل اليابانية تستبدل خام إيران بنفط الشرق الأوسط

قالت عدة مصادر تجارية، اليوم الخميس، إن #فوجي_أويل_اليابانية للتكرير قد اشترت مليوني برميل من خامات الشرق الأوسط تحميل أكتوبر تشرين الأول عبر مناقصة، وإنها تسعى لشراء مزيد من النفط لإحلال #الإمدادات_الإيرانية.



اشترت #فوجي مليون برميل من خام بانوكو العربي المتوسط بعلاوة نحو 15 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي ومليون برميل أخرى من الخام البري بخصم بين 50 و70 سنتا للبرميل عن السعر الرسمي.



وطرحت شركة التكرير مناقصة لشراء خام زاكوم العلوي تُغلق في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكرت المصادر.



ومن المتوقع أن تتوقف فوجي أويل، شأنها شأن شركات التكرير اليابانية الأخرى، عن تحميل #الخام_الإيراني، اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول مع دخول العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني.



وقال أحد المصادر "شركات الشحن والتأمين والبنوك مترددة جدا في مباشرة التجارة الإيرانية".