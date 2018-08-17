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عاصفة تتسبب في إيقاف عمليات دليل للنفط في سلطنة عمان

المصدر: دبي - رويترز
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قالت شركة دليل للنفط على موقعها الإلكتروني إن 14 عاملا أصيبوا بجروح في عاصفة تسببت أيضا في إيقاف عملياتها في المربع رقم 5 في سلطنة عمان ليلا.

وأضافت الشركة أن ثلاثة إلى خمسة من المصابين في "وضع حرج" ويتلقون علاجا في مستشفى عبري المرجعي إلى الغرب من العاصمة مسقط.

ولم تشر الشركة إلى حجم إنتاج النفط الذي تأثر بإيقاف العمليات بسبب انقطاع الكهرباء في الموقع.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، تشغل الشركة حقل دليل النفطي وثلاثة مكامن أخرى في المربع 5 بسلطنة عمان.

وقالت الشركة في تغريدة على توتير إنه سيجري تقييم الوضع وإصلاح الأضرار قبل أن تعود العمليات إلى حالتها الطبيعية.

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