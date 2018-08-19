احتياطيات أرامكو من النفط 333 مليار برميل

أظهر التقرير السنوي لعملاق النفط السعودي #أرامكو لعام 2017 اكتشاف حقلين نفطيين جديدين بالإضافة إلى مكمن للغاز.

وذكر التقرير أن الشركة رفعت #احتياطيات_المملكة_من_النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو قد وصل إلى 333 مليار برميل، علما أن التقديرات العالمية كانت تشير إلى احتياطيات بمقدار 265 مليار برميل.

كما سجل إنتاج النفط الخام والمكثفات الممزوجة 10.2 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي منخفضا بشكل طفيف عن عام 2016.

أمّا معالجة #الغاز الخام فارتفعت في العام الماضي لتصل 12.4 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا.

وبالنسبة لصادرات النفط احتفظت الأسواق الآسيوية بحصة الأسد بنسبة 68.5%، تليها الولايات المتحدة بـ14% ثم كل من منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا بـ 5.5% تقريبا لكل منهما .

موضوع يهمك قال وزير الطاقة السعودي، #خالد_الفالح، في تقرير لشركة #أرامكو إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تظل ملتزمة بتلبية... الفالح: أرامكو ملتزمة بتلبية الطلب على النفط مستقبلا أسواق



وفي الاكتشافات الجديدة، أعلنت أرامكو عن اكتشاف حقلي سكب جنوب شرق حرض وحقل الزمول في الربع الخالي إضافة إلى مكمن جديد للغاز هو مكمن الجوف بحقل السهباء.

وأكملت أرامكو استحواذها على شركة موتيفا انتربرايزز لتصبح الشركة السعودية المالك الأكبر مصفاة للنفط الخام في أميركا الشمالية.

وحصلت الشركة على 230 براءة اختراع أميركية خاصة في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية ما يحقق مكاسب لمنتجي الطاقة والمستهلكين على حدٍّ سواء.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة أرامكو وزير الطاقة السعودي خالد #الفالح إلى مواصلة الاستعدادات للاكتتاب العام الأولي الذي يمثل حدثا فارقا تنتظره الشركة بحماس.