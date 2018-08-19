العراق: شيفرون تتفق مع نفط البصرة على تطوير حقول

قالت #وزارة_النفط_العراقية اليوم الأحد إن شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة قد اتفقت مع "شيفرون" على تطبيق مذكرة تفاهم لتطوير حقول في جنوب البلاد.

وأفاد بيان، نشره موقع وزارة النفط على الإنترنت، أن مسؤولين تنفيذيين من الشركتين وقعوا اتفاقا يحدد الخطوط العريضة لبرنامج لتطوير الحقول يشمل دراسات لمسح المكامن وعمليات الاستخراج.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أعلن في يونيو/حزيران أن #نفط_البصرة وشركة أخرى تديرها الدولة، شركة نفط ذي قار، وقعتا مذكرة تفاهم مع #شيفرون.

وتتيح مذكرة التفاهم لشيفرون إجراء مسوح ودراسات على المواقع والمنشآت النفطية ومساعدة الشركتين العراقيتين في تحسين أدائهما الفني والإداري والمالي.