اليابان تنتج أكبر توربينات رياح في العالم

تعمل شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة في اليابان، على تصنيع أكبر توربين رياح بحرية في العالم باستطاعة تصل إلى 10 آلاف كيلو واط، ويتوقع تركيبه في مطلع عام 2020 بما يوفر كفاءة أفضل في التكلفة.

وجاء في بيان من الشركة اليابانية أنها تخطط لبيع التوربين لشركات الطاقة في أوروبا، مستفيدة من توجه عالمي نحو الابتعاد عن محطات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري وانخفاض أسعار الكهرباء من محطات الرياح البحرية.

ويتوقع محللون في طوكيو أن تنمو سوق توربينات الرياح العملاقة والأكثر فعالية من حيث التكلفة، لاسيما في أوروبا، حيث يبلغ سعر الميغاواط حوالي 50 يورو (57 دولار) أي ثلث السعر قبل بضع سنوات.