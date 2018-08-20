النفط ينخفض بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي

تراجعت أسعار #النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على الأسواق.



وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن سعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 71.60 دولار للبرميل.



وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 65.69 دولار للبرميل.



وتراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تسليم ديسمبر كانون الأول، أنشط عقود الصين تداولا، بنسبة 3.4% إلى 488.2 يوان (71.02 دولار) للبرميل.



وقال إدوارد بيل من بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة يوم الأحد "البيانات الصناعية المخيبة للآمال الصادرة من الصين بجانب المخاوف المرتبطة باقتصادات السوق الناشئة والمتركزة على #تركيا تضغط على السلع الأولية".



وفي الولايات المتحدة، أبقت شركات #الطاقة_الأميركية على عدد منصات الحفر النفطية دون تغيير عند 869 حفارا، وفقا لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة.



وخارج الولايات المتحدة، يقول متعاملون إن العقوبات الأميركية على إيران قد تؤثر سريعا على الأسعار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على إيران، والتي ستستهدف اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني قطاع النفط الإيراني أيضا.