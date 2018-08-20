عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

كردستان العراق تدقع 69 مليون دولار لشركات نفطية

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قالت شركة دي.إن.أو النفطية المدرجة في أوسلو وشركة جينلإنهما تلقيا مدفوعات بقيمة 69.03 مليون دولار عن تسليمات النفط الخام في مايو 2018 إلى سوق التصدير بموجب ترخيص حقل طاوكي بإقليم #كردستان_العراق.

وتتقاسم الأموال كل من دي.إن.أو وشريكتها جينل إنرجي، كل حسب حصته في الترخيص.

وعلى صعيد منفصل، تلقت دي.إن.أو مبلغا قدره 5.99 مليون دولار يمثل 3%، من إجمالي إيرادات ترخيص طاوكي في مايو.

وبحسب "رويترز"، بعد الإعلان الدوري عن مدفوعات التصدير المرتبطة بإنتاج ترخيص طاوكي منذ فبراير/شباط 2016، لن تصدر الشركة بعد الآن تقارير شهرية عن المدفوعات التي تتلقاها.

وبدلا من ذلك، ستطلع الشركة السوق على أحجام وقيم الصادرات في إطار تقاريرها المالية الفصلية.

كلمات دالّة

#كردستان العراق

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر