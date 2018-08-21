أميركا تتجه لكبح زيادة أسعار النفط قبيل عقوبات إيران

عرضت #وزارة_الطاقة_الأميركية 11 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد للبيع قبيل سريان #عقوبات_على_إيران، من المتوقع أن تؤدي إلى خفض الإمدادات العالمية من الخام.



وأظهر إخطار أمس الاثنين أن فترة التسليم لصفقة البيع المقترحة من خامات عالية الكبريت ستكون بين الأول من أكتوبر تشرين الأول والثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني.



وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات مالية على إيران ستستهدف أيضا قطاع النفط في ثالث أكبر دولة منتجة للخام في منظمة أوبك بداية من نوفمبر تشرين الثاني.



وقال تاجر نفط لرويترز إن الصفقة جاءت لتظهر أن إدارة الرئيس دونالد #ترمب تتخذ إجراءات لكبح زيادات أسعار الطاقة قبيل العقوبات.



وساهم ازدهار النفط الصخري في ارتفاع إنتاج الخام المحلي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، وينظر مشرعون أميركيون على نحو متزايد إلى المبيعات من الاحتياطي كوسيلة لخفض العجز وتمويل العمليات الحكومية.



واشتكى ترمب في وقت سابق هذا العام من أن #أسعار_النفط "مرتفعة جداً بشكل مصطنع"، وربما يُنظر على نطاق واسع إلى بيع محتمل من الاحتياطي الاستراتيجي قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني على أنه وسيلة للتخفيف عن سائقي السيارات الذين شهدوا قفزة في أسعار البنزين العام الأخير.