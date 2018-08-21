بعد انقطاعها.. إيران تستأنف إمداد العراق بالكهرباء

قالت #إيران اليوم الثلاثاء إنها استأنفت تزويد العراق ودول أخرى مجاورة بالكهرباء منذ عشرة أيام، وستزيد الإمدادات.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب وزير الطاقة الإيراني، محمود رضا حقي فام، قوله "نصدر الآن 200 إلى 250 ميغاوات من الكهرباء إلى #العراق وأفغانستان وباكستان".

وكانت طهران توقفت عن إمداد العراق بالكهرباء لعدم سداد فواتير وارتفاع الاستهلاك المحلي في الصيف.

وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، ترأس آنذاك في منتصف شهر يوليو #وزير_الكهرباء_العراقي، قاسم الفهداوي، وفدا حكوميا عراقيا قام بزيارة طهران لبحث إعادة العمل بخطوط استيراد الطاقة الكهربائية من إيران، والتي تزود العراق، خاصة في الجنوب بنحو 1200 ميغاوات.

وينتج العراق 15.7 ألف ميغاوات من الكهرباء، ويستورد من إيران 1200 ميغاوات، فيما يحتاج إلى 23 ألف ميغاوات لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن العراقيين والنتيجة هي 12 ساعة يوميا، تمثل معدل انقطاع الكهرباء عن المحافظات العراقية.

وتبقى المشكلة الأوضح الحكومات المتعاقبة، والتي لم تنظر بشكل استراتيجي لحل المشاكل طويلة الأمد في العراق وعلى رأسها الكهرباء، مقدمة العون الكبير لإيران التي لم تكن تستطيع تصدير نفطها الخام بسبب العقوبات الدولية السابقة، فصدرته على شكل كهرباء للعراق.