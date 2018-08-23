النزاع التجاري يهبط بالنفط..وتراجع المخزونات يقدم الدعم

تراجعت #أسعار_النفط اليوم الخميس تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة و #الصين لكن انخفاضاً في مخزونات الخام التجارية الأميركية قدم بعض الدعم.



وفي الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.54 دولار للبرميل منخفضة 24 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.



وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض ستة سنتات عن أحدث تسوية لها مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.



وضعفت الأسواق العالمية في ظل احتدام #النزاع_التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي قد يكبح النمو الاقتصادي.



وصعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية الضروس اليوم بتطبيق رسوم عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار لكل منهما. وتعقد واشنطن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن فرض رسوم على قائمة واردات صينية مقترحة قيمتها 200 مليار دولار إضافية.



وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "من المتوقع لهذه الإجراءات (مجتمعة) أن تحذف ما يصل إلى 0.3-0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للصين في 2019.



وتابعت: "بالنسبة للولايات المتحدة... القيود التجارية ستمحو نحو ربع نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي ليصبح 2.3 بالمئة في 2019.



وفي أسواق النفط الأميركية، قدم تراجع مخزونات الخام التجارية دعما أقوى لغرب تكساس الوسيط مقارنة مع #برنت.