شركة كورية جنوبية تستبدل النفط الإيراني.. فلمن لجأت؟

قال مصدران بقطاع النفط إن هانوا توتال بتروكيميكال الكورية الجنوبية زادت وارداتها من مكثفات الولايات المتحدة وأستراليا وإنها تسعى إلى شراء المزيد من الشحنات الأوروبية لاستبدال #إمدادات_إيرانية.



يتماشى ذلك التحرك مع ما تقوم به شركات تكرير النفط الأخرى في كوريا الجنوبية والتي تستبدل النفط الإيراني بواردات مماثلة.



وقال المصدران إن الشركة المنتجة للبتروكيماويات اشترت مليون برميل من مكثفات إيجل فورد الأميركية تسليم نوفمبر تشرين الثاني، وزادت الواردات من استراليا حيث اشترت في الآونة الأخيرة مكثفات وايت ستون للتسليم في أكتوبر تشرين الأول.



وأوضح أحد المصادر أن المشتريات جزء من مساعي هانوا توتال لاستبدال المكثفات الإيرانية قبيل إعادة فرض #عقوبات_على_إيران في نوفمبر تشرين الثاني.

وعلقت شركات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية شحنات النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو تموز، مما أوقف الشحنات تماما للمرة الأولى في 6 سنوات في ظل ضغط أميركي لإنهاء جميع الواردات من إيران اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.



في المقابل زادت كوريا الجنوبية وارداتها من المكثفات من استراليا وستشتري شحنتين بمقدار 650 ألف برميل من مكثفات نورث ويست شيلف في أغسطس آب وهي أكبر كمية منذ مارس آذار 2015 وفقا لبيانات حركة التجارة على تومسون رويترز أيكون.



وقالت عدة مصادر تجارية إن شركات كورية جنوبية اشترت أيضا مكثفات نورث ويست شيلف تحميل سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.



وتفيد مصادر أخرى بالقطاع أن بنوكا كورية جنوبية أوقفت مدفوعات النفط الإيراني قبيل العقوبات الأميركية التي ستسري من نوفمبر تشرين الثاني على الرغم من أن سول ما زالت تعمل للحصول على إعفاء من واشنطن من أجل استيراد بعض النفط من إيران.



وقبل الإيقاف، كانت كوريا الجنوبية أكبر مشتر لمكثفات بارس الجنوبي الإيرانية حيث استوردت 6 ملايين برميل منها في يونيو حزيران 2017.