بعد تراجع 7 أسابيع.. الخام الأميركي يعود للصعود

ارتفعت #أسعار_النفط وسط توقعات بأن تتسبب #العقوبات_الأميركية على #إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق.

وأنهت عقود خام القياس العالمي #مزيج_برنت جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.46 في المئة، لتبلغ عند التسوية 75.82 دولار للبرميل بعد أن قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 76.42 دولار.

وزادت عقود #خام_القياس_الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.31 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.72 دولار للبرميل.

وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد عن 4.2 بالمئة بعد 7 أسابيع متتالية من التراجع، في حين بلغت مكاسب برنت على مدار الأسبوع 5.5 بالمئة بعد 3 أسابيع من الانخفاضات في الأسعار.