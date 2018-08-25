تراجع نشاط حفارات نفط أميركا.. الأكبر بعامين

أوقفت شركات الطاقة الأميركية تشغيل تسعة حفارات نفطية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ مايو أيار 2016، في أعقاب تراجع أسعار الخام مؤخرا.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة تراجع إلى 860 في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أغسطس آب.

ويجري تداول عقود الخام الأميركي حول 69 دولارا للبرميل بانخفاض حوالي 7 في المئة منذ بداية الربع الثالث، وتتجه نحو تسجيل أولهبوط فصلي منذ الربع الثاني من العام الماضي.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 حفارا.

وقالت بيكر هيوز إن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل حاليا يبلغ 1044.

ومنذ بداية العام الحالي، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1014 وهو ما يبقيه في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.