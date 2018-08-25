ثاني شحنة فحم أميركية تهرب من عقوبات الصين

حولت سفينة تحمل شحنة #فحم من #الولايات_المتحدة وجهتها من #الصين إلى #كوريا_الجنوبية وذلك طبقا لبيانات تتبع السفن بعد يوم من فرض الصين تعريفات بنسبة 25% على الوقود الأميركي.

وذكرت بيانات تومسون رويترز لتعقب السفن أن السفينة أندردوج أبحرت إلى الصين بعد تحميلها بشحنة فحم يبلغ حجمها 63 ألف طن متري في 23 يوليو/تموز في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا حيث وصلت قبالة ساحل نانشان في 17 أغسطس.

وظلت السفينة تتسكع أسبوعا قبالة ساحل الصين قبل أن تبحر إلى ميناء يوسو بكوريا الجنوبية حيث من المتوقع أن تصله في 28 أغسطس.

وهذه إحدى شحنات أميركية عديدة تم تغيير وجهتها وسط خلاف تجاري أميركي مع الصين. وفي الشهر الماضي تم تحويل شحنة فحم إلى #سنغافورة بعد أن كانت متجهة أصلا إلى #الصين.

وفرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي تعريفات بنسبة 25% على #سلع_صينية من بينها أشباه الموصلات والبلاستيك و #معدات السكك الحديدية.

وردت الصين بفرض تعريفات جمركية على سلع بقيمة مماثلة تبلغ 16 مليار دولار تشمل #النفط و #الفحم ومنتجات الصلب والأجهزة الطبية.